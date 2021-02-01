Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığa sosyal medya üzerinden tepki gösteren Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, içerisinde 15 bin Boğaziçi Üniversitesi mensubunun yer aldığı bir sosyal medya sitesindeki grup üzerinden liste tutularak isim isim fişlendiği ortaya çıktı.

Skandala tepki için sosyal medyada #KabeyiSavunanFişleniyor başlığıyla kampanya başlatıldı. Fileme kınanırken yargı önünde hesap sorulması istendi.

Yapılan fişleme listelerinde adım adım takip edilen Boğaziçi'li öğrencilerin yanına "bulundu" "BİSAK rtledi" şeklinde not bırakarak fişleme yapan grup değişik renklerle bu listeyi güncellediği iddia edildi.

Fişlenen öğrencilerin isimleri iftiralarla birlikte üniversite akademisyenleri ile paylaşılmakta ve öğrencilerin okuldan atılması, disiplin cezası alması ve yurtdışı lisansüstü eğitim için gerekli olan akademik referansların engellenmesi gibi eğitim hayatlarını etkileyecek çeşitli yaptırımlar uygulanması istendiği öne sürüldü. Fişlenen öğrenciler, ders içeriği paylaşmak için kurulan sosyal mecralardan dahi atılarak çeşitli hakaret ve iftiralarla linç edildiler.

Fişlenen öğrencilerden:

"Bize muhbir diye damga vurup, hatta isimlerimizi liste yapıp hocalara şikayet etmekle, yurt dışı akademilerinde önümüzü kesmekle, ifşa etmekle falan tehdit ediyorlar."

"burası 15k'lık boğaziçi buddy grubu. ellerinde hiçbir delil yok iken beni 15 bin insanın önüne bu şekilde iftira atarak hedef gösterdiler. ifşacılık ve iftira budur işte. nasıl iki yüzlü olduklarını göstermek için attım bunu. yoksa buradan atılmak benim için bir şeref nişanesidir"

"sevgi yumağı çok sevgili saygılı "liberal" boğaziçili arkadaşlar. adam fişleme işine girip beni de çok sevgili saygılı listenize almışsınız. hiçbir zaman doğru bildiğimizi söylemekten çekinmedik, hiçbir zaman kimsenin hakkına tecavüz etmedik, etmeyiz de."