Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihî bir dönüm noktası diyerek nitelendirdiği 2023 seçimlerinde yaklaşık 7 milyon 'Z' kuşağı genç oy kullanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, günlerdir gündemde olan 'Z' kuşağı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Toplumsal kesimleri, yaş arasındaki farkları bir kuşak ayrımına tabi tutmanın doğru olmadığını belirten Dağ, "Sonuç olarak aynı dünyada yaşıyoruz. Gençler, bizden daha farklı bir evrende yaşamıyor, daha farklı bir iklimde yaşamıyor. Büyüklerin sorunlarından daha farklı sorunlar gençler için söz konusu değil. Nesiller arası farklar olur. Benimle babamın, dedemle babamın arasında bir fark hep vardı. Belki teknolojinin gelişmesiyle bu fark biraz daha artmış olabilir. Ama ortaya apayrı bir insan yapısı ortaya çıkmadı. Siyasal olarak da değişen çok bir şey yok" dedi.

Son dönemde CHP’nin kuşaklama noktasında bir ayrım içine girdiğinin altını çizen Dağ, "Bakıyorum CHP siyaset üretemediği için hep birilerinden medet umdu. Önce 28 Şubat, ardından 17-25 Aralık olayı… Şimdi de kuşak ayrımı ile gençlerden medet ummaya başladı, ama umduğunu bulamayacak" açıklamasında bulundu.

Ülkedeki sorunları en iyi bilen ve yine çözüme kavuşturacak olan kadroların AK Parti olduğunu belirten Dağ, "Bu gençler AK Parti’ye oy vermeyecek diye beklenti içerisindeler… Ancak yanılıyorlar. Bugün meseleleri en iyi bilen ve bu konularda en iyi tecrübeye sahip olan kadro AK Parti kadrolarıdır. Gençlerle yaptığımız bütün araştırmalarda birinci parti biziz. Onun için bütün toplumsal kesimlere, yaş gruplarına, etnik kökenlere göre bir sınıflandırma yapmadan toplumun tamamına hizmet etmeye bundan sonra da gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ankara İHA