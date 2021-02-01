Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 hafta sonra bugün toplanıyor.

Toplantıdan, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda kafe ve restoranların ne zaman açılacağı, hafta sonu ile hafta içi saat uygulamasının ne zaman kaldırılacağına yönelik net bir tarihin çıkması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hafta içi ve hafta sonu alınan tedbirlerin koronavirüs tablosuna yansıması ve hastanelerin durumuna ilişkin bir sunum yapması planlanıyor. Yerli aşı çalışmalarının değerlendirileceği toplantıda, Çin aşısının kaç kişiye yapıldığına dair rakamlar da masaya yatırılacak.

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da kabinede görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlere ilişkin bir sunum yapması planlanıyor.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER

Yunanistan ile geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan istikşafi görüşmeler de kabinenin öncelikli başlıkları arasında. Konuyla ilgili sunum yapması planlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ayrıca, Gine Körfezi'nde Türk gemisinin kaçırılan mürettebat üyelerinin son durumları ile ilgili de kabine üyelerini bilgilendireceği aktarılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Karabağ’da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulan Türk-Rus Ortak Merkezi’ndeki son gelişmeleri aktaracağı kaydediliyor.

REFORMLAR KONUŞULACAK

Toplantıda, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reformlar da masaya yatırılacak. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün İnsan Hakları Eylem Planı’nın taslak metniyle ilgili, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ise ekonomi alanında yapılacak düzenlemelere ilişkin sunum yapacağı ifade ediliyor. Ayrıca, toplantıdan 15 Şubat’ta dersbaşı yapacak olan öğrencilerin, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceği konusunda bir karar çıkması bekleniyor.