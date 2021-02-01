Şentop: Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar
01.02.2021 - 16:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şentop: Siyaset, hukuk, uluslararası ilişkiler, ticaret ve finansta birçok şeyin paradigmasıyla temelden değişeceği bir dönemin başlangıcındayız.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Şentop,
764386 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764386.aspx
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