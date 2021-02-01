Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'yı şoke eden vahşetin sır perdesi aralanamadı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 gencin ölü bulunduğu Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde yeni deliller aradı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, sabah erken saatlerde, 4 gencin cesedinin bulunduğu Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde çalışma yaptı. Yeni deliler arayan, olay yerini drone ile havadan görüntüleyen uzman ekipler, dedektör köpek "Volta" ve iz takip köpeği "Arya" ile de hayatını kaybeden gençlere ait yeni izlere ulaşmaya çalıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili 25 kişinin tanık olarak ifadesine başvurdu.

4 arkadaş toprağa verildi

4 gencin cenazesi bugün defnedildi. Bir dönem Trabzonspor’da da forma giyen Mehmet Zengin’in yeğeni olan Muharrem Zengin Ahmetli’nin Kestelli Mahallesinde, Ümit Zangal, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın ise Alaşehir’in Kavala Camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği cenaze namazlarında duygu dolu anlar yaşanırken, ailelerin feryatları yürek dağladı.

Serkan Zangal'ın kayınbiraderi Samet Keskin, ölen 4 genci de yakından tanıdığını söyledi. Gençlerle en son yaklaşık iki hafta önce görüştüğünü ifade eden Keskin, 4 gencin çok iyi arkadaş olduklarını ve buluştuklarında çok iyi zaman geçirdiklerini anlattı. Keskin, genç arkadaşların Ahmetli'ye gidip geldiklerini kaydederek, "Çocukların hepsini tanıyorum. Hepsi çok efendi çocuklar. Haber alınca olay yerine gittiğimizde kötü manzara ile karşılaştık. Muharrem ile Serkan üniversiteden ev arkadaşı. Ümit zaten Serkan'ın amcasının oğlu, Neşet de en yakın arkadaşları" ifadelerini kullandı.

Olaya bir anlam veremediğini vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:

"20 yaşındaki bir çocuğun nasıl bir düşmanı olabilir ki? Nasıl bir kötü işe karışabilir ki? Ümit sınavlara hazırlanıyordu. Teğmen olmak istediğini annesinden duydum. Muharrem de askere gidecekti. Neşet ise şeker fabrikasında çalışıyordu. Kendi aralarında bir sorun olamaz. Bu çocuklar kendi aralarında böyle bir cinayete kalkışamaz. Olay yerinde tek bir kırma tüfek var, boşaltıp boşaltıp atamazsın. Böyle bir şeyi kendi aralarında yapmış olamazlar. Sadece eğlenmeye, asker uğurlamaya gittiler diye biliyoruz, sonuç bu."

Muharrem Zengin'in cenazesi defnedildi

Ölü bulunan 4 gençten Muharrem Zengin'in cenazesi, Ahmetli'ye bağlı Kestelli Mahallesinde toprağa verildi.

Ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan 22 yaşındaki Zengin'in cenazesi, Kestelli Mahallesi'ne getirildi. Zengin'in cenazesi burada evinin önünde helallik alınmasından sonra mahalle camisine götürüldü.

Cenaze namazını kıldıran imam Şükrü Karakuş "Muharrem'i çocukluğundan beri tanırım, başarılı, terbiyeli ve ahlaklı bir çocuktu. Böyle olduğuna şahitlik ederiz. Rabbim taksiratını affetsin" ifadelerini kullandı.

Zengin'in cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle kabristanında toprağa verildi.

Anne Birgül Zengin ile baba Suat Zengin, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

Eşine yaslanarak ayakta durabilen anne Birgül Zengin, oğlunun asker olmayı hayal ettiğini belirterek, "Kuzumu al bayraklarla askere yollayacaktım ben. Tabutunun üstüne bayrak sarın, ben oğlumu bayrakla görmek istiyorum. Hiç üzmezdi o beni, beni bırakmaz o. Bir tanem, o benim canım. Oğlum gelir, annesi yalnız bırakmaz. Ben özledim diye gelir o, annesine kıyamaz. Doyamadım annem ben sana, buz gibi olmuş annesinin kuzusu. Anne ellerimi tut der gibi, ellerini açmış. Ellerini tuttum, buz gibi olmuş, öptüm ellerini." diye konuştu. Baba Suat Zengin'de eşini teselli etmeye çalıştı. Çiftçilikle uğraşan Suat Zengin'in Ahmetli ilçe merkezinde oturduğu, oğlu Muharrem'in de babasına işlerinde yardım ettiği, herhangi biriyle husumetinin olmadığı belirtildi. Hayatını kaybeden Muharrem Zengin'in olaydan bir gün önce babasını arayarak, "Alaşehir'den liseden arkadaşlarım geldi. Cumartesi akşam bir arkadaşımızı askere uğurladık. Alaşehir'den gelen misafirlerle köydeki evde kalacağız" dediği öğrenildi.

Neşet Dalgın doğum gününde toprağa verildi

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan Serkan ve Ümit Zangal ile Neşet Dalgın'ın cenazeleri Alaşehir ilçesi Kavala Camisi'ne getirildi.

Üç arkadaşın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye gençlerin yakınlarının yanı sıra Neşet Dalgın'ın Suriye'de görev yapan kardeşi Jandarma Uzman Çavuş Mert Dalgın ile Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken 3 gencin yakınları gözyaşı döktü.

Üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenilen Ümit Zangal'ın annesi Naciye Zangal, cenaze namazına kadar oğlunun naaşının başından ayrılmadı. Oğlunun tabutunu öpüp gözyaşı döken Zangal, "Anneciğim lütfen kalk. Benim çocuğum karıncayı incitmez. Çok erken yavrum, ne olur kalk." dedi.

Bir fabrikada çalışan Neşet Dalgın'ın babası Kamil Dalgın'ı ise Suriye'de görev yapan ve izinli olarak cenaze için gelen küçük oğlu Jandarma Uzman Çavuş Mert Dalgın teselli etti. Kaymakam Uçgun ayakta durmakta güçlük çeken baba Kamil Dalgın için tabure getirilmesini istedi.

Öte yandan Neşet Dalgın'ın bugün doğum günü olduğu, 25 yaşına gireceği öğrenildi.

Serkan Zangal'ın ise Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olduğu belirtildi.

Olay

Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarlasından dönen bir çiftçi, dün akşam saatlerinde yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görünce durumu jandarmaya bildirmişti. Olay yerinde yapılan incelemede Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiği belirlenmiş, bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ise ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı tespit edilmişti.

Olay yerindeki tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu belirlenmişti.