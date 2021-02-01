Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından jandarma komandoların kar kıyafetleriyle yer aldığı video paylaşıldı. Paylaşılan videoda komandolar, komando andını okuyarak "Her yerde ben varım" mesajı verdi. Tunceli'nin huzur kenti olmasını sağlayan jandarma komandolar, son yıllarda teröre büyük darbe vurulmasını sağladı.
Tunceli'de jandarma komandolardan "Her yerde ben varım" mesajı
01.02.2021 - 18:16 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 18:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de görev yapan jandarma komandolar, kar kıyafetleri ile "Her yerde ben varım" mesajı verdi.
Etiketler : Tunceli,
764403 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764403.aspx
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