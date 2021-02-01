Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği ziyaretin sebebinin Kıbrıs sorunu sürecini değerlendirmek ve Türkiye’nin hükümete verdiği desteği bir kez daha göstermek olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs sürecini değerlendirmek ve hükümete desteğimizi bir kez daha göstermek için adadayız” dedi. Türkiye’nin KKTC’ye 40 bin doz Sinovac aşısı gönderdiğini aktaran Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte herkesin aşılanması için yeterli sayıda aşının Türkiye’den KKTC’ye gönderilmesine devam edileceğini açıkladı.

“5+1 toplantısı için diplomasi trafiği hız kazandı”

Türkiye’nin teklif ettiği 5+1 toplantısı için diplomasi trafiğin hız kazandığını kaydeden Çavuşoğlu, “Lute adaya ve Türkiye’ye geldi. BM Genel Sekreteri Guterres'in toplantıyı mart ayında gerçekleştirme arzusu var. Biz korona virüs nedeniyle toplantının Cenevre’de olabileceğini önerdik ve zaman yaklaşıyor” dedi.

Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarını yarın da sürdüreceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ve KKTC olarak, nasıl bir tutum sergiliyoruz, hangi adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Yarın Cumhurbaşkanı Tatar ile de değerlendirme yapacağız. Bir toplantı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Mavi vatan konusunda her türlü kararı Türkiye ile almaya ve uygulamaya devam edeceğiz”

Başbakan Saner ise görüşmede yaptığı konuşmada, “Anavatan-yavru vatan ilişkisi içerisinde Türk ulusuyla kopmaz bir bağımız vardır. Anavatanımızla birlikte hareket ederek, mavi vatan konusunda da her türlü kararı Türkiye ile almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a çok teşekkür ederiz” dedi.

Dünyanın korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılarla boğuştuğuna dikkat çeken Başbakan Saner, KKTC’nin de aynı sıkıntılarla boğuştuğunu ifade etti. Türkiye’den gönderilen 40 bin doz aşıya da değinen Saner, “Ekonomimizin önündeki salgın engelini aşacağız inanıyorum” dedi.

“BM’de çözülmeyen tek dosya Kıbrıs dosyasıdır”

Kıbrıs sorununa ilişkin de Başbakan Saner, “Rum kesiminin Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmamasından kaynaklanmaktadır bu sorun. BM’de çözülmeyen tek dosya Kıbrıs dosyasıdır. BM parametreleri içerisinde anlaşmaya varılmaması bence Kıbrıs konusundaki farklı bir yönelime geçilmesi gerektiğini göstermektedir. Türkiye’nin ve KKTC’nin bütün iyi niyetine rağmen herhangi bir çözüm bulunamadı” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliğinden asla taviz vermeyecektir”

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinden asla taviz vermeyeceğini vurgulana Saner, “Türkiye’nin etkin ve filli garantisi bizler için hayati önem taşımaktadır. Biz bunun dışında herhangi bir çözüm modelinin Kıbrıs Türk halkının yararına olacağına inanmıyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC’li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelmesi bekleniyor.