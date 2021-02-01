Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni anayasa açıklaması
01.02.2021 - 22:00 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,yeni anayasa açıklaması,
764440 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764440.aspx
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