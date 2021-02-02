Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kayaşehir Metro İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra kameralar karşısına geçen Bakan Karaismailoğlu, metro projelerinde gelinen son noktayı açıkladı.

Metro hattının Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşması açısından da önemli olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, “Bu hastanemizin yollarını yapması gerekenler yapmadığı için bakanlık olarak biz yaptık. Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 1 ayda karayolu bağlantısını hizmete sunduk. Metro hattında da durum aynı. Bizler sözde siyasete kulaklarımız tıkayarak metro hatlarımızın yapımına sahip çıktık. Metrokent, Onurkent, Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar ve Kayaşehir istasyonları olmak üzere 4 istasyonumuz bulunmakta. Kent merkezi ile Bakırköy, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ile Çam ve Sakura Hastanesi ve havalimanı arasındaki ulaşımın hızlı, ekonomik ve güveneli olarak sağlanmasını amaçladık. Maalesef 22 Mayıs 2020’de bu hattı devraldığımızda 6,2 kilometre uzunluğundaki hattın sadece yüzde 5’lik kısmı tamamlanmıştı. Derhal hız verdiğimiz çalışmalar sayesinden büyük mesafe kat ettik. Fiziki gerçekleşme oranını bugün itibariyle yüzde 36’ya çıkardık” şeklinde konuştu.

Projenin tamamlanacağı tarihi de açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattı projemizi bu yıl sonunda halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Yüzde 95’lik kısmını 18 ayda bitirmeyi hedefledik. Bu hat Kayaşehir istasyonunda, yapımı bakanlığımızca devam eden Halkalı Havalimanı metro hattı ile entegre olacaktır. Bölgenin havalimanına ulaşımı metro ile sağlanmış olacaktır. Bakırköy - Kirazlı metro hattının projemizin tamamlanması ile Bakırköy sahilden Çam ve Sakura Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım sağlanmış olacaktır” dedi. Volkan Kayalar İHA