Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
02.02.2021 - 14:23 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : kayseri,
764600 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764600.aspx
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