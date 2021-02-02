Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Şener Topuç'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı.
Yargıtay eski tuğgeneral Şener Topuç'a FETÖ üyeliğinden verilen cezayı onadı
02.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski tuğgeneral Şener Topuç'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasını onadı.
Kaynak: AA
Etiketler : eski tuğgeneral Şener Topuç,
764625 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764625.aspx
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