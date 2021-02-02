Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte. 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesindeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylere erzak yardımı yaptı
02.02.2021 - 16:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 16:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak yardımı yapıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
764627 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764627.aspx
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