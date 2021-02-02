Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Kadıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden saat 18.00’de ve ilerleyen günlerde Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanma çağrıları yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır."

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar için sosyal medya üzerinden akşam saatlerinde toplanma çağrısı yapılmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda polis müdahalesiyle gözaltına alınan 159 kişiden 98'i serbest bırakıldı. İstanbul Valiği ise bir açıklama yaparak gözaltına alınanlardan 102'sinin Boğaziçi öğrencisi olmadığını belirtti.

Boğaziçi'nde yaşananlar siyasetin de gündeminde. Gözaltılara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rektör Melih Bulu'ya istifa çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise öğrencilere "Tuzağa düşmeyin sizden beklentimiz bilimsel başarı, okul başarısı" diye seslendi.