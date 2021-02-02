Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhalefet liderlerinin, milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve muhalif sanatçıların da aralarında bulunduğu bazı kişilerin de destek verdiği kampanya, sosyal medyada #AsagiBakmayacagiz etiketiyle trent oldu.

Sloganı belirleyen şey, muhaliflerin yayın organlarından YolTv hesabından yapılan bir paylaşımdı. Videoda polisin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini "Aşağı bak, toplu gezmek yok" diyerek gözaltına aldığı ifade ediliyordu.

Bunun üzerine onbinlerce "aşağı bakmayacağız" paylaşımı yapıldı.

Ancak Emniyet görüntülerin çarpıtılmış olduğunu ortaya çıkardı. Bunun üzerinde YolTv düzeltme yayınladı.

Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı: "Boğaziçi protestolarında dün yayınlanan bir videomuzda yer alan polisin müdahale biçimi ve ifadeleri kamuoyunda gündem oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, videodaki polisin “Aşağı bak” değil “Aşağıdan” ifadesini kullandığını belirten bir paylaşımda bulundu. Söz konusu haberle ilgili olarak Yol TV Haber Merkezi olarak bir açıklama yapma gereği duyduk.

Kameramanımız söz konusu videoyu hızla editörlerimize ulaştırdı. Kargaşa esnasında polisin ne söylediğini tam olarak duymuş değil. Videoyu çözümleyen editörlerimiz, polisin ifadesini “Aşağı bak” olarak anlayarak haberi bu doğrultuda hazırladılar. Kendi videomuzu tekrar tekrar dinlediğimizde, videonun ne başında ne de devamında polisin ifadesi “Aşağıdan” olarak anlaşılmıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün başka bir açıdan yayınladığı videoda, yayınladığımız videonun aksine, polisin "Aşağı bak" değil “Aşağıdan” dediği anlaşılıyor. Bu noktada kargaşa esnasında çekilmiş bir videodaki sözleri editörlerimizin yanlış anlamasından ibaret bir editoryal hata söz konusudur. Olayın gerilimiyle videoyu ilk elden hızla yetiştirmeye çalışan habercilerin ifadeyi yanlış anlaması olağandır. Haber "Aşağı bak" ifadesinin bu denli etki oluşturacağı düşünülerek hazırlanmamıştır. Asla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir manipülasyon söz konusu değildir. Durum olağan bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Manipüle ederek haberlerin etkisini artırmayı bugüne dek aklımızın ucundan geçirmedik."