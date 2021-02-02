Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensuplarının, 2010 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

İkna çalışmaları sonucu 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 16'ya ulaştı.