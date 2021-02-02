Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece saatlerinde başlayan ve İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle yaşanan sel felaketi, İzmirlileri olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybederken, bin 714 su baskını ve 52 mahsur kalma olayı yaşandı. Yaşanan sel felaket sebebiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'e geldi. Yetkililerle görüşmek üzere İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Çataklı, görüşme sonunda basın açıklaması yaptı.

"Yani ihbarların yüzde 80'ine yakını karşılanmış durumda"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada ihbarların yüzde 80'inin karşılandığının altını çizen Çataklı, sel felaketinin yaralarını sarmak için yetkililerin tüm çabalarıyla savaştığını belirtti. Çataklı, "Dün başlayan şiddetli yağışlar İzmir ilimizde sel ve su baskınlarına yol açtı. Özellikle Buca, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerinde yoğun şekilde etkili oldu. Arkadaşlarımızın yaptığı tespite göre 19 dere taştı. Şu ana kadar da 2 bin 693 ihbar ulaşmış durumda bunlardan bin 714 su baskını 52 mahsur kalma olayına müdahale edilmiş durumda. Yani ihbarların yüzde 80'ine yakını karşılanmış durumda. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle konutlarda ve iş yerlerindeki su baskınlarının ortaya çıkardığı tabloyu bir an evvel normale döndürmek için, gerek Büyükşehir Belediyemiz, İtfaiye dairemiz ve İZSU başta olmak üzere; AFAD'ımız ve diğer kurumlarımızın desteğiyle büyük bir gayretle çalışma sürdürülüyor. Maalesef bu sel hadisesinde 2 vatandaşımızı kaybettik. Öncellikle Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. İzmir ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Şu anda 2 bin 391 personel, 451 araçla çalışmalar devam ediyor"

Çalışmalardan detay veren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Resmin ortaya çıkmasıyla birlikte sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla geldik. Sayın Valimiz, sayın vekilimiz, emniyet, jandarma, büyükşehir belediyesi, AFAD ve diğer kurumlarımızdaki arkadaşlarımızla genel durum değerlendirmesi yaptık. Ne aşamadayız, çalışmalar ne düzeyde, eksiğimiz aksaklığımız var ne yapabiliriz, ilave almamız gereken tedbirler nedir bunu değerlendirdik. Şu anda 2 bin 391 personel, 451 araçla çalışmalar devam ediyor. Esasen ilimiz, bu tür afete bakımından araç gereç kapasitesine kadar büyük oranda yeterli ancak yine de tedbiren çevre illerden başta vidanjör olmak üzere ihtiyaç durumunda araç ve gereç istemek üzere hazırlıklarda yapılmıştı. Ancak vidanjör dışında bir de jeneratör ihtiyacı olabilir diye sevk edildi. 8 vidanjör, diğer çevre illerden buraya yönlendirildi. Büyük oranda ilin araç ve gereç kapasitesi böyle bir afetle mücadele etmek için yeterli görünüyor" dedi.

"Gece yarısına kadar arızaların giderilmesi bekleniyor"

Yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen elektrik arızalarının büyük oranda çözüldüğünü aktaran Çataklı, "Yüzde 80 oranında da mesele çözülmüş gözüküyor. Tabi başlangıçta derelerin taşması ve su baskınları nedeniyle trafikte bir takım sıkıntılar yaşandı. Büyük oranda şu an aşılmış durumda. İletişimde önemli bir sıkıntı yaşanmadı. Ancak elektrikte 170 trafonun arızalandığını görüyoruz. Bunlardan 99'unun arızası giderildi. 71'inde çalışmalar devam ediyor. Aldığımız bilgiye göre gece yarısına kadar arızaların giderilmesi bekleniyor. Elektrik bakımından önemli bir sıkıntı kalmamış olacak" ifadelerini kullandı.

66 bin dönümlük tarım arazisi su altında kaldı

Kuvvetli sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde 66 bin dönümlük tarım arazisinin su altında kaldığını söyleyen Çataklı, suların tamamen çekilmesiyle birlikte asıl hasarın ortaya çıkacağını açıkladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Az sayıda büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı hasarı var. Büyük boyutlarda değil bunlar. Tarım arazilerinde de 66 bin dönümlük alanın su altında kaldığını görüyoruz. Ancak asıl hasar, suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkacak. Hem tarım arazilerinde hem de konut ve iş yerlerindeki zararlarla ilgili gerekli ekipler oluşturuldu. Bir kısmı çalışmalara başladı. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zarar gören yapılarla ilgili defterdarlığımızla birlikte AFAD'ın koordinesinde konut ve iş yerlerindeki zararlarla ilgili çalışmaları sabah hızlı bir şekilde başlatacak. Bir gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sayın Valimiz olayın başından itibaren durumu vaziyet ediyor diğer arkadaşlarımızla birlikte. Bu aşamadan sonra önemli bir sıkıntı göremedik. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD'ımız, Devlet Su İşleri, çalışmalarını sürdürüyorlar. Yağışlar azalarak da olsa bir süre devam edecek. Tahminlere göre sabah 3 gibi durabilir bu yağmur. Sağanak yağışın etkisi azalmış durumda. Bu anlamda yoğun bir yağış bu saatten sonra beklemiyoruz ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Tekrar geçmiş olsun İzmir'e" sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti.