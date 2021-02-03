Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarda gözaltına alınan 108 şüpheliden yedisinin aynı okulun öğrencisi olduğu, 15’nin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği belirlendi. Boğaziçi Üniversitesinde sözde rektör protestosu adı altında Kâbe fotoğrafının ayakaltına alınmasıyla dinî değerlerimize yönelik saldırıların ardından önceki gün de rektörlük binasını işgal girişimi yaşanmıştı. Uyarılara rağmen dağılmayan göstericilere müdahale eden polis, Güney Kampüs önünde 108, rektörlüğü ablukaya alan 51 olmak üzere toplam 159 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada gözaltına alınan şüphelilerden 98’inin Emniyet’te ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Büyük bir provokasyonu deşifre eden açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden yedisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği tespit edilmiştir.

Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, bir şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Eylemlerde gözaltına alınan şüphelilerden 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 108’i serbest bırakıldı.

EMNİYET’TEN GÖRÜNTÜLÜ CEVAP

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediği iddialarını paylaştığı videoyla yalanladı. Emniyet’in Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yalandan bir slogan, Aşağı bak-YALAN. Aşağıdan-DOĞRU. Polisimiz sadece yasa dışı göstericilerle değil, yalan virüsüyle de mücadele ediyor” denildi. Öte yandan Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 69 kişiyi gözaltına aldı.

TÜGVA’dan Kâbe saygısızlığına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kâbe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi. Sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılan TÜGVA üyeleri meydanda toplanarak, Malcolm X’in “İslam’a sövmekten başka fikri olmayanlar, fikrin değil İslam’a sövmenin hürriyetini istiyor” ile Cemil Meriç’in “Kıyasıya bir savaştı bu, haçla hilalin, Batı’yla Doğu’nun, imanla inkârın savaşı” sözlerinin yazılı olduğu pankartlar açtı. TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu burada yaptığı konuşmada son günlerde yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü belirterek “28 Şubat zihniyetinde gördüğümüz Batı Çalışma Grubu gibi bugün 2021 yılında Boğaziçi Çalışma Grubu gibi bir grup oluşturmaya ve gençlerimizi, öğrencilerimizi maalesef fişlemeyle ilgili çalışmalara şahit oluyoruz. Bunları yaparken de ortak değerlerimize bir saldırı görmekteyiz. Başta bu konuda Kâbe’miz olmak üzere bütün millî ve manevi değerlerimize sonuna kadar bağlı kalacağımızı bir defa daha haykırmak istiyoruz. Sapkın LGBT’li bir gençlik değil, yerli ve millî bir gençlik için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.