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MSB: 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur
03.02.2021 - 08:42 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur."
Etiketler : msb,şehit,hatay,
764773 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764773.aspx
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