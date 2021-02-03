Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden birinin, kırmızı kategoride aranan, terör örgütünün sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül olduğunu belirterek, "Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Dörtyol ilçesi Amanos dağlarında eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik 17 Ekim 2020'de jandarma silahlı insansız hava aracı (SİHA), polis insansız hava aracı (PİHA) ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



DNA incelenmesinde teröristlerden birinin, 28 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Gaziantep ile Adıyaman bölgesinde pek çok eyleme katılan ve eylem talimatlarını veren, sözde Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist olduğu belirlendi.



Şengül'ün, Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı kategoride yer aldığı, terör suçları kapsamında hakkında 50 arama kaydının bulunduğu tespit edildi.



Teröristin katıldığı eylemler

Terörist Şengül'ün, 23 Mart 1997'de Hatay'ın Erzin ilçesinin Yoncadüzü köyü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izne gelen jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004'te Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu bir jandarma erinin yaralandığı, bir TEDAŞ görevlisinin öldürüldüğü ve 13 Haziran 2004'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edildiği olayların faili olduğu belirlendi.



Teröristin ayrıca çok sayıda gasp, yağma, araç yakma, mala zarar verme, alıkoyma, tehdit gibi terör amaçlı eylemlerin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.