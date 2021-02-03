Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçtiğimiz sene 25 Kasım’da geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Maradona’nın ölümünün ardından Arjantin’de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Arjantinli futbolcunun, ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque’ya selam göndermesi dikkat çekti. Maradona görüntülerde Luquye’ya, “Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum” ifadelerini kullandığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde ise Luque’nin Maradona’nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, “Şişman adam ölüyor” dediği ortaya çıkmıştı.

Maradona’nın ölümünün ardından savcılık harekete geçmiş ve futbolcunun ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona’nın doktoru Luque'un evinde ve ofisinde arama yapılmıştı. Savcılık, Luque'un ardından Maradona'nın başkent Buenos Aires'teki psikiyatristi Agustina Cosachov'un evine ve özel ofisine baskın düzenlemişti.