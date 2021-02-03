Boğaziçi Üniversitesi önündeki protesto gösterilerinde yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 51 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Şüphelilerin nöbetçi savcılıktaki işlemleri sürerken adliye önünde bir grup toplanarak sloganlar atarak öğrencilerin serbest bırakılmalarını talep etti. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u tutuklama, 12’si ev hapsi, 9’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Boğaziçi eylemcilerinden 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
03.02.2021 - 22:24 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 22:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri yaparken gözaltına alınan 51 şüpheliden 30'u tutuklama, 12'si ev hapsi, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Etiketler : Boğaziçi,haberler,tutuklandı,gözaltı,
764985 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/764985.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER