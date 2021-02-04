Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.