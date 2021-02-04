Bakanlık yaptığı açıklamada, “Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi” denildi.
MSB duyurdu: 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
04.02.2021 - 09:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve taciz ateşi açan 5 PKK/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : PKK,YPG,TERÖRİST,
765064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765064.aspx
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