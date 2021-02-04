Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savcılığın tutuklama isteminde bulunarak hâkimliğe sevk ettiği 30 öğrenci de serbest kaldı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan öğrenciler emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından 30 kişiyi "tutuklama", 12'sini "konutu terk etmeme" ve 9'unu da "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri talepleriyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Farklı nöbetçi hakimliklerde sorgulanan öğrencilerin hepsi adli kontrol tedbirleri uygulanması kararıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy vandalları adliyede

2 Şubat'ta Kadıköy'de toplanarak protesto gösterisi yapan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri de tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesine götürüldü.

Boğaziçi Üniversitesine Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto edenlere destek vermek amacıyla Kadıköy'de protesto gösterisi yapmak isteyen gruplara polis müdahale etmiş ve Kadıköy'de 94 kişiyi yakalamıştı.

Ekipler, ayrıca Beşiktaş ve Sarıyer'de Kadıköy'deki gösterilere katılmak isteyen 11 kişiyi de gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 105 şüpheliden 82'si işlemlerinin ardından dün serbest bırakılmıştı.