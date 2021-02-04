Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Söz konusu dönemde nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık ili olmaya devam etti. Bu nüfusun 7 milyon 750 bin 836'sının erkek, 7 milyon 711 bin 616'sının ise kadın olduğu görüldü.

Nüfus en fazla 2019'da yükseldi

2001-2019 dönemde İstanbul'un nüfusunun en fazla 2019 yılında arttığı görüldü. Söz konusu yılda ilin nüfusunda 451 bin 543 kişilik artış yaşandı. İlin nüfusunun en az arttığı yıl ise bundan önce 38 bin 493 kişi ile 2018 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, içinde bulunulan 21'inci yüzyılda İstanbul nüfusu ilk kez gerilemiş oldu.