Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin El Bab bölgesinde görev yapan J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel mayın patlaması sonucu şehit düştü. Acı haberi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından "Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı İlçesi Aşağıyenice Köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde duyurdu.