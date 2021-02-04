Suriye'nin El Bab bölgesinde görev yapan J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel mayın patlaması sonucu şehit düştü. Acı haberi Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından "Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı İlçesi Aşağıyenice Köyü nüfusuna kayıtlı J. Asb. Kd. Bçvş. Süleyman Demirel şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" şeklinde duyurdu.
El Bab'dan acı haber! Şehidimiz var
04.02.2021 - 14:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
El Bab'dan acı haber. Başçavuş Süleyman Demirel mayın imha ederken şehit düştü
Etiketler : el bab,şehit,
765132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765132.aspx
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