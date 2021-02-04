MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin ailelerine çağrıda bulundu. Bahçeli, çağrısında, “Boğaziçi Üniversitesinde terör örgütlerinin yasa dışı eylemlerinde kullanılan, alenen istismar edilen öğrencilerin ailelerine çağrıda bulunuyorum; 'Muhterem Analarımız evlatlarınıza siz sahip çıkın, ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın'” dedi.
MHP Lideri Bahçeli’den öğrenci ailelerine çağrı
04.02.2021 - 20:10 | Son Güncelleme: 04.02.2021 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerin ailelerine çağrıda bulundu.
Etiketler : Milliyetçi Hareket Partisi,
765193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765193.aspx
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