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48 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı
05.02.2021 - 10:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 10:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi.
Etiketler : FETÖ,PYD,gözaltı,
765299 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765299.aspx
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