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Son dakika deprem | İzmir'de 3.6 büyüklüğünde deprem
05.02.2021 - 11:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir Karaburun'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Karaburun'da son günlerde farklı büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor.
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765327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765327.aspx
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