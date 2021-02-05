Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mali’nin Mopti Bölgesi’nde, Boni’deki bir askeri karakolu hedef alan terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini kınıyoruz. Dost ve kardeş Mali halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.