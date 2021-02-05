Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Selek - İstanbul

AK Parti'nin birbuçuk yıldır hukuk reform ile üzerinde çalıştığını ifade ederek Kurtulmuş, hem anayasa çalışması hem hukuk reformunda muhalefet partilerinin sürece desteğini beklediklerini ifade etti.



REFORM İRADESİ SAHİCİ

Kurtulmuş, şunları söyledi: "Reformlar yaparak bütün krizleri aşabilmiş, güçlü bir şekilde halkıyla bütünleşen bir iktidar olarak AK Parti'nin bundan sonraki süreçte de reform iradesi sahici, kalıcı, ciddi ve tutarlı bir iradedir ve buradan asla taviz vermeden Türkiye'de reformları en kısa zamanda gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

ANAYASA TÜRKİYE'NİN SINAVI

Türkiye'nin mutlaka sivil ve yeni bir anayasa iradesi ortaya koyması gerektiğini kaydeden Numan Kurtulmuş, "Bu anayasa meselesi Türkiye siyaseti için bir sınavdır" dedi.

Başkanlık sisteminin vesayetle mücadele etmek için milletin siyasi iradesini diri tutmak maksadıyla getirildiğini ifade eden Kurtulmuş, bundan dönüş olmayacağına işaret etti.

İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ETTİRMEYİZ

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları da değerlendiren Kurtulmuş, olayların birkaç marjinalin işi olduğunu ve genellemenin doğru olmayacağını anlattı.

Numan Kurtulmuş, Avrupa ve ABD'den gelen eleştirilere "Kimsenin Türkiye'nin içişlerine müdahalesine müsaade etmeyiz" dedi. Kurtulmuş, "Hangi uluslararası çevreden ve hangi ülkeden gelirse gelsin Türkiye'ye parmak sallayarak insan hakları konusunda Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışanlara söylenecek çok sözümüz vardır" diye sert çıktı.

Kurtulmuş gösterilere arka çıkan CHP'lilere de isim vermeden "Bu tartışmaların bir şekilde politikacılar tarafından yönlendirilmemesi, bu tartışmanın politik bir tartışma haline dönüştürülmemesini arzu ediyoruz, bekliyoruz" dedi.

REKTÖR BENİM ÖĞRENCİM

Numun Kurtulmuş dün Gaziantep Üniversitesini ziyaret etmiş, rektörün makam koltuğuna oturmuştu. Görüntü, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylarla ilişkilendirilerek eleştiri konusu yapıldı. Eleştirilere cevap veren Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın doktora öğrencisi olduğunu açıkladı.

Kurtulmuş şunları söyledi: "Gaziantep'teki 10-15 dakikayı geçmeyen ziyaretimizden nasıl böyle bir sonuç çıkardılar, bunu anlamak mümkün değil. Benim bir siyasi kimliğim var, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Ben 2014 yılında Başbakan Yardımcısı olana kadar üniversitede ders vermeye devam ettim. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Özaydın'a yapmış olduğum ziyaret, siyasi bir ziyaret değildir, bütün konuşmalar ortadadır. 20'ye yakın basın mensubu orayı izlemiştir ve bir kelime siyasetten bahsedilmemiştir. Kaldı ki Arif Özaydın, benim İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki doktora öğrencilerimden birisidir. Ben o odaya gidip Arif Özaydın'ı ziyaret etmekten büyük bir keyif aldım, Arif Bey de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak konuşmalarına başlarken hislendi, duygulandı, gözleri yaşardı.

HOCA-TALEBE İLİŞKİSİ

Ziyaretin "hoca-talebe ilişkisi içerisinde" yapıldı. Her şeyi politik malzeme olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır, buradan bir şey çıkmaz. Orada bir hoca olarak bulundum. Sadece politik kimliğim yok, hoca olarak da bulundum. Bir öğrencimin öyle bir makama gelmiş olmasından duyduğum memnuniyetle o odaya gittim, Sayın Rektör Hocamız da hocasını karşılamış olmanın verdiği sevinçle, duyguyla bize yerini gösterdi. Orada kimse el pençe divan durmuyor karşımızda.

NİYETLER KÖTÜ NİYETLİ

Ben bırakın politik ilişkiler üzerinden bir hiyerarşi oluşturmayı, arkadaşlar da bilirler hocayken bile öğrencilerimle aramda en ufak bir mesafe koymamayı başarmış birisiyim. Buradan böyle bir politik mesele, tartışma çıkarmak, iktidarı vurmak için 'Aman ne güzel elimize bir fırsat geçti' zannedenlere itham ederim. Bu, fevkalade kötü niyetli bir yorumdur, ufak bir ziyareti politize etme gayretidir.

Bu samimi bir dostluk ziyaretidir, hocanın talebesini ziyaretidir, talebesinin de o sevinçle hocasını karşılaması. Nihayetinde ev sahibi bize nereye otur derse oraya oturacağız. Misafir, ev sahibinin gösterdiği yere oturur. Bu, bir makamı işgal değildir. İşleri güçleri, zihinleri tersine çalışanların bu konuyu tekrar düşünmeleri ve yaptıkları nezaketsiz tavırlardan dolayı da mahcup olmalarını dilerim."