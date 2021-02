Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adıyaman, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırşehir, Mersin ve Osmaniye 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongrelerine Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden video konferans yöntemiyle katıldı.

AK Parti olarak kadınlara verdikleri önemi anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi, yasak savma kontenjanı olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi kadınların siyasetteki varlığı hususunda da mücadelemizin merkeze koyuyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımlar tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelebilmesini temin etmenin gayreti içinde olduk. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep ak parti imzası bulunuyor. Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendini istismar etmenin peşindeyken, biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün ülkemizde eğitimden istihdama siyasete kadar her alanda kadınlar öneli bir yere gelişse bunun gerisinde böyle kararlı bir mücadele vardır. Bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık. Kadınlarımızla birlikte tüm bu önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. Halihazırda TBMM’deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz bulunuyor. Kabinede 2 kadın bakanımız yer alıyor. Öğretmenlerin yüzde 60’ı, üniversite akademik kadroların ve yargı mensuplarını yarıya yakını, kamuda toplam istihdamı yüzde 40’ı kadınlarda oluşuyor. Kadın iş gücüne katılım yüzde 31 geçti” diye konuştu.

AK Parti kadın kollarının 5 milyon 300 bini aşan üye sayısı ile tüm siyasi partileri geride bıraktığına hatırlatarak, “Kalenin içten fethedileceği gerçeğini asla unutmadan yılın her günü evlere giderek kadınlarımıza davamızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek AK partinin yükselişinin önüne kimse geçemez. Kadın eli değen her şey gibi siyaset de güzelleşir gelişir serpilir. Buna karşılık kadınların sırıtın döndüğü desteğinden duasından mahrum kaldığı hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. Tarihimizde pek çok kadın görüyoruz. Erzurum’da Nene Hatun’un, Adana’da Rahmiye ananın, Kütahya’da Nezahat Onbaşının, Kastomu’da Şerife bacının mücadelesini bilmeden kurtuluş savaşımız eksik kalır. Terörle mücadele döneminde kimi sivil kimi kamu görevlisi nice kadınlarımızın kahramanlıklarımızı teslim etmezsek bu süreç de eksik kalır. 15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak, büyük ve güçlü Türkiye’yi de inşallah birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu lezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım biz analarımıza bakalım”

Batı dünyasında aile kurumunun yıkıldığının altını çizen Erdoğan, “Ailenin değersiz hale getirilmesini alkol ve uyuşturucu bağımlılığından nihilizme kadar pek çok sosyal sorun takip ediyor. Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup, geleceğimize güvenle bakabilmemizi aile yapısının sağlamlığına borçluyuz. Ailenin direği annedir. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine falan takılmayalım. Biz analarımıza bakalım. Ailenin direği anne. Bu annelerimizle beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dün açıklanan 2020 Türkiye Nüfus verilerine değinen Erdoğan şunları söyledi:

“Ülkemiz nüfusu 84 milyona merdiven dayamış olmakla birlikte yaş ortalamamız ne yazık ki yükseliyor. Bu da aile kurumuna ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. Bizim inancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ile hayata gözlerini açar. Hep söylüyorum en az 3 çocuk. Bunu söylerken derdim var. Bunu başardığımız sürece Türkiye çok daha güçlü olacak. Peygamberimiz ebedi alemde ‘diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim’ buyuruyor. Burada hassasiyet var. Bunu unutmayalım. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizle milletimizin her bir ferdinin yanında olduğunu gösteriyoruz. Eğitim ve sağlıkta güçlü alt yapısının sebeplerinden biri de sağlıklı ve birikimli nesiller yetiştirmektir”

“Teröre bulaşmamış gençlerimize sahip çıkmak görevimiz”

Konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olaylara da değinen Erdoğan, “Gençler arasında milli yerli şuur sahibi olanlar elbette çoğunluktadır. Son dönemde İstanbul’daki hadiselerde örneklerini gördüğüm şekilde zihni kalbi olarak ülkesi ile milleti ile bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyse şahit oluyoruz. Teröre bulaşmamış olmak şartıyla bu gençlerimize sahip çıkıp ülkemize kazandırmanın görevlerimiz arasında olduğunu biliyoruz. Kendi ülkelerinde senato basanları terörist ilan edenlerin, Türkiye’de rektörlük basmaya kalkanları hak arayıcı olarak göstermesindeki iki yüzlülük bize asıl sorumluluklarımızı unutturamaz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük bir taşkınlık gösterenleri başını ezenlerin ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını önemsemiyoruz. Elbette teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti hak arama vasıtası olarak gören hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız. Bununla birlikte teröre bulaşmamış devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş her evladımızı sahiplenmek görevimizdir” dedi.

“İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, terörize etmeye kimsenin hakkı yok”

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup azınlığın rektörün odasını işgale yeltendiğini söyleyen Erdoğan, “Oradaki bir kısım genç ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna geliyor. Peki kimler var bu işin içinde. Bakıyorsun ana muhalefet partisi İstanbul İl Başkanı kadın var. Yine bir siyasi partinin Genel Başkan Yardımcısı var. Sizin orada ne işiniz var. Gidip orada gençleri tahrik etmenin anlamı ne. Öbür tarafta ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbür muhalefet dağdan destek alıyor. Dün Kadıköy’de kalktılar gösteri yapmaya yeltendiler. Öbür tarafta İYİ parti ismi iyi ama kendisi maalesef bu işin içine karıştı. Biz bunlara hoş geldin mi diyeceğiz. 206 üniversitede bir şey yok onların niye konuşmuyorsunuz. Ortalığı mı karıştıracaksınız. Bunu mu istiyorsunuz. Buralar bizim ilim yuvalarımız. İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, terörize etmeye kimsenin hakkı yok. Buna da müsaade emeyiz” açıklamalarında bulundu.

"Lütfen üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın"

Öğrencilerin ailelerine çağrıda da bulunan Erdoğan, şunları söyledi;

“Sokaklarda küresel fitnecilerin ve içimizdeki aparatlarının sinsin oyunlarına meze edilmeye çalışılan çocuklarımızın ailelerine çağrıda bulunuyorum. Evlatlarınıza lütfen sahip çıkın. Lisedeki üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Onların heyecanlarını kendi çıkarları içi kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın. Gelin bu oyunu birlikte bozalım. Bu oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. Ailede de annedir. Aile yapımızın uzun süredir doğrudan veya dolaylı bilinçli bir saldırı dalgası altında olduğunu biliyoruz. Milletimize medya yoluyla dayatılan çarpık mesajların aile yapımızı çökertmeyi hedef aldığınız görüyoruz. Amaç bireyi aileden kopartarak küresel dayatmalarla savunmasız hale dönüştürülmesidir. Bu senaryoda kısmen de olsa bir ilerleme sağlanmıştır. İnşallah bu sinsi oyunu birlikte bozacağız. Bugün çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağız, hem de ileride her bakımdan donanımlı milli manevi değerleriyle bezenmiş nesiller yetiştireceğiz. Bu konuda en önemli görev kadınlarımıza düşüyor”