Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanmış ve beraat etmişti. Kavala’nın tahliyesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başka bir soruşturma olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. Osman Kavala cezaevinden çıkamadan FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ suçlarından iddianame düzenlenmiş ve sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2. celsesi görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, firari sanık Henri Barkey gelmedi. Duruşmayı bazı ülkelerin Büyükelçi ve Başkonlosları ile temsilcileri de izledi.

Geçtiğimiz celse tanık Cem Fadıl Bozkurt ifadesinde, İshak Alaton'un darbe girişimini 1 hafta önceden Henri Barkey'den öğrendiğini bildiğini söylemişti. Tanık ifadesinde, Osman Kavala'nın da İshak Alaton ile yakın ilişkisi olduğunu söylemişti. Tanığın bu beyanları üzerine İshak Alaton’un kızı iş insanı Leyla Alaton duruşmada tanık olarak dinlendi.

Leyla Alaton davada yargılanan sanıkları tanıdığını söyleyerek “Osman Kavala babamın sevdiği biriydi. Benim bu vakıf ile ilişkim yoktur. Ben daha çok kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ilgileniyorum” şeklinde konuştu. Osman Kavala’nın avukatının, “Osman Kavala ile Henri Barkey arasında nasıl bir ilişki vardı? Beraber gördünüz mü?” sorusu üzerine Alaton, “İkisi de ayrı ayrı babamın gördüğü genç insanlardı. İkisini hiç bir arada görmedim. İkisiyle de samimiyetim yoktur” yanıtını verdi. Alaton, ifadesinin ardından avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

Tutuklu sanık Osman Kavala ise üzerine atılı kurgulanmış suçlardan dolayı uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek “Gezi Davası’nda beraat kararı verilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz’a destek vermek suçlamasıyla yeniden tutuklandım. Suçlamalara delil olacak somut dayanak olmadığından iddia makamı kurgusal suçlamalarda bulunmuştur. Amaçlanan suçlu olduğum algısının canlı tutulması için tutukluluk halimin kesintisiz devam etmesidir “ şeklinde konuştu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dava konusu dosya ile İstinaf’tan bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan Gezi davası doyasının arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verdi. Mahkeme, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan firari eski CIA danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmayla gerçekleştirme teşebbüsünde bulunduğu darbe girişimi sürecinde de rol aldıkları aktarılmıştı. Sanıkların, devletin güvenliği veya iç dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin ettiklerine dair bulgulara erişildiği ifade edilen iddianamede, tutuklu sanık Osman Kavala ve Henri Barkey'in, ‘cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek’ suçundan da 20'şer yıla kadar hapsi cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.