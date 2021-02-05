Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tiktok ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında yer alan fırın ile ilgili görüntülerin ihbar kabul edildiği ve inceleme başlatıldığı belirtildi. İnceleme sonucunda videonun çekildiği fırının Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Süt ve dönerden sonra bir rezalet daha! Milleti ekmekten soğuttu TikTok'ta paylaşılan videoda, bir gencin fırında içine dondurma koyarak pişirdiği ekmeğin içindeki çubuğu çıkarıp yalayarak ekmek üretimini oyuncağa çevirmesi tepkilere neden oldu.

“İlgili ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından bugün ilgili işletmeye kontrol ve denetime gidilmiştir. Yapılan kontrol ve denetim sonucunda, işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15 bin 203 lira, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 18 bin 383 lira idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.”