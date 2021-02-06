Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde inşa edilen 517,5 metre uzunluğundaki yeni Tohma Köprüsünün açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük." dedi.

"Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti." dedi.

"Provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzurunu kaçırarak elde etmek peşinde olanlar hüsrana uğrayacaklardır." dedi.