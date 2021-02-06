Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Özer'in, Türkiye'nin siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü yetiştirmek için kurulan okulu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Özer'e ziyarette İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve yöneticilerin eşlik ettiği ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Vizyonu kapsamında bireylerin hem temel hem ileri düzeyde internet okuryazarlığı, sosyal ağ okuryazarlığı, sosyal ağ uzmanlığı, siber güvenlik, ayrıca dijital vatandaşlık gibi önemli kavramlar hakkında bilgi ve becerilerle donatmak için çalışılmalar yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasındaki güç birliğinin önemine işaret edildi.

Açıklamada, bu kapsamda Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark İstanbul AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açıldığı hatırlatıldı.

Bakan Yardımcısı Özer, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde Türkiye’de ilk olan siber güvenlik lisesinin önemine dikkati çekerek, "Bu lisemiz bizim İstanbul’da mesleki eğitimle ilgili en önem verdiğimiz liselerden biri. Burası siber güvenlik ve yazılımda ülkemizin merkezi olacak. Türkiye’nin insan kaynağını yetiştirecek bir eğitim kurumu kimliği kazanacak. Bu okulumuz geçen yıl kuruldu. Yüzde birlik dilimden öğrenci alan okulumuz çok iyi bir başlangıç yaptı."dedi.

Eğitimin yanında tehditlerden korunmanın, sanal dünyada varlığı sürdürmenin, etkin ve güçlü savunma sistemleri inşa etmeninin öneminin gün geçtikçe arttığını anlatan Özer, bunu sağlamanın en etkili yolunun ise mesleki eğitimdeki çeşitlilikten geçtiğini vurguladı.

Çocukların bu okulda aldıkları eğitim sayesinde mesleki yeterliliklerinin artacağını kaydeden Özer, şunları ifade etti:

"Hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl eğitim veren okulumuz, siber güvenlik tatbikatı laboratuvarı, sızma testi ve adli bilişim laboratuvarı, robotik kodlama atölyeleri ve ferah sosyal yaşam alanlarıyla öğrenci dostu bir okul. Öğrencilerimiz gayet mutlular ve azimliler. Dileğimiz bu tür okulların sayısının ve çeşitliliğinin artması. Unutmamak gerekir ki küçük adımların çok bereketli sonuçları olacaktır. Mesleki eğitim güçlü oldukça Türkiye’nin ekonomisinin ve kalkınmasının güçleneceğine canı gönülden inanıyoruz. Sektörün mesleki eğitime verdiği destek çok önemli. Bu okulumuzun açılmasına destek olan Teknopark Yönetimine, yönetim kurulu üyelerine, İstanbul Valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknopark AŞ arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında açılmıştı.

Teknopark İstanbul bünyesinde, okuldaki tüm çalışmalara destek veren 13 üniversitenin yanında BTK, TÜBİTAK, HAVELSAN, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi pek çok kurum ve kuruluş da okula destek sunarak ortak çalışmalar yürütüyor.