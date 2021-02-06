Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar cezaevine götürülürken, basın mensuplarının sorularını da cevapsız bıraktı.