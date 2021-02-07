Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmirli kadın esnaf, “Dükkânım yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı. Altyapımızda çok büyük problem var. Bir yağmur yağıyor, şuradan geçen araçlar komple ıslatıyor beni. Altyapı gerçekten İzmir’de bitik. Bir vatandaş olarak, bir esnaf olarak benim canım yandı. Bununla ilgili rica ediyorum. 35 senedir CHP var burada. Lütfen altyapıyı düzeltin artık. Altyapıya önem verin. İzmir’de düzelmesi gerekiyor. Yurt dışına yıllarca gittim. Yirmi katı fazlası yağmur, kar yağıyor. Orada böyle şeyler yaşanmıyor. Cennet gibi Türkiye’miz niçin bu hâlde. Hollanda’yı biliyorsunuz. Deniz yukarıda… Onlar çözmüş, biz niçin çözemiyoruz? Biz de zeki insanlarız” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, İzmirli kadın esnafın tepkisi üzerine “Tam bir afet. Varsa bir sorun çözülecektir” dedi. Tunç Soyer ise “Ders çıkardık merak etmeyin” ifadelerini kullandı.