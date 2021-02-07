İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli ekipler, uyuşturucu operasyonu düzenledi. "Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 5 kilo 764 gram uyuşturucu, 50 litre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 50 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 305 TL ele geçirildi.
İstanbul'da "torbacı" operasyonu: 37 gözaltı
07.02.2021 - 17:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da polis ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 5 kilo 764 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,torbacı operasyonu,
765882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/765882.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER