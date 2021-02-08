Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, paralel devlet yapılanmasıyla ilk kez 7 Şubat 2012’de yüzleşti. Hedefte, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) vardı, önce bir karalama kampanyası başlatıldı. MİT mensupları, terör örgütü PKK ile ilişkilendirilmek istendi. Diyarbakır’daki DTP il binasında Oslo’daki görüşmeleri ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ele geçirildi. Aslında FETÖ, bilindik bir kumpas taktiğini devreye sokmuştu. Ses kayıtları hard disklere örgüt mensupları tarafından yerleştirilmişti. Soruşturmayı yürüten isim dönemin İstanbul polis müdürü Ali Fuat Yılmazer'di.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı MİT görevlilerini ifade vermeye çağırdı, bu tarih özellikle seçilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman Başbakan’dı ve ameliyat olacaktı. Ancak Erdoğan’ın ameliyatının ertelenmesi örgütün planlarını bozdu. Başbakan Erdoğan, Hakan Fidan'ın ifade vermeye gitmesine onay vermedi.

Bunun üzerine FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş, Hakan Fidan için yakalama kararı çıkarttı. Kumpası boşa çıkaran, yapılan yasal bir düzenleme oldu. Düzenleme, MİT mensupları hakkındaki soruşturmaları Başbakan'ın iznine bağlıyordu. 18 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni MİT yasası ile örgütün planları suya düştü.