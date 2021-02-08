Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım" sözleriyle tepki gösterdi.

Tepki, İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan sonra yeni bir çatlak mı oluşacak sorusunu akıllara getirdi.

CNN Türk'e konuşan Dervişoğlu, ödüllendirmeye tepki verdiğini açıkladı ve "Genel Başkan, Başdanışmanı olduktan sonra kamuoyuna duyurulmasına da itirazı var. Bize henüz tebliğ edilmedi. Çıray, çıkar çıkmaz bu görevlendirme basına sızdırıldı. Buna da tepki koyuyorum." ifadelirini kullandı. Dervişoğlu Akşener'in Çıray'ı başkan danışman yapma kararını sorgulamadığını, ilkesel olarak karşı çıktığını ifade etti.

Akşener'in bir süredir milletvekilleriyle yüz yüze görüştüğü, bu çerçevede Aytunç Çıray ile bir araya geldiği belirlendi. Akşener'in küskün olan Çıray'ı baş danışmanı yaparak kırgınlığını giderdiği ifade ediliyor.

İYİ Parti Genel Başkanlık Siyasi Başdanışmanı Dr. Aytun Çıray, "Kararı beklemiyordum. Sayın genel başkanın takdiriyle oldu. Dolayısıyla bu takdire uygun ve bu güvenin karşılığını yerine getirecek şekilde bir sorumluluk üstlenmiş olduk. Güvenin gereğini yerine getireceğim. Akşamdan bu yana gösterilen yakın ilgi İYİ Parti'ye büyük bir umut bağlandığını da gösteriyor. Bu ayrıca çok önemli. Önümüze bakacağız" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülükle suçlamış, partide sert tartışmalar yaşanmıştı.

Karşılıklı atışmalar arasında Çıray da Akşener'i ölçüyü kaçırmakla suçlamıştı. Çıray, eylül ayında yapılan kurultayda da çizik yemiş ve Genel İdare Kurulu dışında kalmıştı.

Çıray, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ı hedef almıştı.