Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Çine’de yapımı devam eden Gökbel Barajı’ndaki incelemelerin ardından Aydın Valiliğine gelen Bakan Pakdemirli, ziyaretçi defterini imzaladı. Daha sonra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Pakdemirli, Aydın genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Pakdemirli’nin diğer durağı AK Parti İl Başkanlığı binası oldu. Bakan Pakdemirli'yi başkanlık binası önünde parti yönetimi ile birlikte karşılayan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Pakdemirli’ye çiçek takdim etti. AK Parti il yönetiminin yanı sıra partililerin de katıldığı ziyarette konuşan Bakan Pakdemirli, partililere seslenerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Ziyaretten memnuniyetini dile getiren AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Bakanımız, geçen ziyaretinde birçok müjde vermişti, Aydın’a, bu ziyaretinde de heybesinin dolu dolu geldiğini gördük. Özellikle tarım şehri olan Aydın’da, sulamanın önem tuttuğu bu süreçte kendisini burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Parlamenter sisteme geri dönüş yok”

Partililere seslenen Bakan Pakdemirli, 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek “Çalışana, gayret gösterene bu partide elbet bir gün mutlaka yer olacaktır. Son 15 yılda bu partide hiçbir önemli görevim olmadı ama en sonunda geldim Bakan oldum. Yani siz çalışıyorsanız, gayret ediyorsanız, başkalarıyla tatlı rekabetler dışında başka tür rekabetlere girmiyorsanız, partinin ve bu davanın daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret gösteriyorsanız, zaten Allah size nasip ediyor. Bana göre 2023 seçimleri ülkenin en önemli seçimleri, çünkü yeni bir sistem değişikliği yaptık, bu sistemin oturması lazım. Parlamenter sisteme geri dönüş yok. Bunun ilerisine gitmemiz lazım. Bu sisteme de sahip olacak tek kişi var Türkiye’de, Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden 2028’e kadar mutlaka AK Kadroların ve Cumhur İttifakı’nın iktidarda kalıyor olması lazım. Bu sebeple 2023 başarısı il yönetimlerimizin sorumluluğudur. Bundan böyle sizlerin üzerinde bu sorumluluk” diye konuştu.

“Aydın’daki yatırımlarımız hızlanacak”

Aydın’da son 18 yılda önemli işler yapıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, “Aydın, tarımsal üretimi son 18 yılda 9 milyar liraya ulaşan ilimiz. Diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında da Aydın, önde gelen lider şehirlerden biri olduğunu ispat etti. Kırsal kalkınma ve diğer desteklerimizin toplamı, yaklaşık 588 milyon TL, yem bitki desteğimiz 230 milyon TL, mera ıslahımız 82 bin dekar, büyükbaş hayvanımız yüzde 242 artışla 462 bin baş, küçükbaş hayvanımız yüzde 218 artışla da 420 bin başa gelmiştir. Bal üretimi şu anda 3 bin 700 ton, Bakanlık olarak 13 baraj, 8 gölet inşa ettik. İçme suyu temini olarak da 600 milyon metreküpe yakın içme suyu ve sulamada da biten yaklaşık 530 bin dekar alanımız sulamaya açılmış durumda ama inşası da devam eden daha 200 bin dekar alanımız da var. İnşaatına başlamadığımız birçok projenin de bugünkü sektör toplantımızda müjdelerini veriyor olacağız. Aydın’daki sulanabilir alana baktığımız zaman 1 buçuk milyar dekar, bunun da toplam sulama alanı ise 1 milyon 150 bin dekara gelmiş yani yüzde 76 oranında sulamaya ulaşmış durumdayız. Gelecekte 2030’lu yıllardan sonra bir kuraklık olacağını da varsayıyoruz. Bundan dolayı geride kalan yatırımlarımızı Aydın üzerinde mutlaka bitiriyor olmamız lazım” dedi.

“Bu anayasa bize bir gömlek küçük”

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde zincirlerini, prangalarını kırdı, artık kabına sığmayan bir ülke haline geldi" diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu anayasa yani darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasa maalesef bize bir gömlek küçük geliyor. Burada bireyi öne çıkartan, bireyi devlet için değil devleti birey için daha özgürlükçü, daha demokratik, Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak ve daha basit, kurallarla insanları boğmayacak, insanların önünü açacak, devletin önünü açacak bir anayasaya prensipte ihtiyacımız var. Aslında prensipte tüm partiler buna katılıyor. Ne yazık ki, bugüne kadar mesafe alınamadı, bu konu ile ilgili bugüne kadar alınmış inisiyatifleri de Sayın Cumhurbaşkanımız almıştı. Bunun gibi Türkiye’yi ileriye taşıyacak inisiyatiflerin Cumhurbaşkanımızdan çıktığını biliyoruz. İnşallah tüm partiler bir araya istediğimiz şekilde gelir ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak bir anayasa ortaya çıkar. Bu millet ayağının altı öpülesi bir millettir. Milletimiz bu anayasadan daha iyisine layıktır diye düşünüyorum."