Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın Won Ik Lee'yi kabul ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee'yi kabul etti
08.02.2021 - 19:16 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 19:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ile görüştü.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar,
766126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766126.aspx
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