İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle tüm vapur seferlerin yapılacağı belirtildi. Seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştu.
İzmir'de vapur seferleri normale döndü
09.02.2021 - 07:28 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri tekrar başladı.
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766212 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766212.aspx
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