Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarının sona ermesiyle tüm vapur seferlerin yapılacağı belirtildi. Seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulmuştu.