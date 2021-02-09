Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide Kınık Boyu obasının aksakallı bilgesini canlandıran Öke, başındaki börkü, belindeki kılıcı ve Selçuklu kıyafetleriyle ilgi gördü.

Bey seçilen Sultan Sencer'e mushaf-ı şerif ve Atsız Bey'in kılıcını takdim eden Öke, rolüyle izleyicilerden tam not aldı.

Prof. Dr. Öke sosyal medya hesabından "Tarihe mal olmuş Türk devletleri içinde Selçukluların yeri farklıdır gönlümde. 1990'larda Yunus Emre Günleri dolayısıyla Oğuz ili Türkmenistan'a gitmiş; Merv'de Sultan Sencer'in türbesini ziyaret etmiştim. Çocuksu tarafım vardır ya. Uyanış: Selçuklu'da ah bir oynasam derdim. Ve Allah nasip etti, aksakallı bilge olarak Sencer'in beylik beyatını aldım" şeklinde paylaşımda bulundu.

Sette unutulmaz anılarının olduğunu ifade eden Öke, oyuncu Ekin Koç ve ekibe teşekkür etti.

Prof. Dr. Mim Kemal Öke kimdir?

1955 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Koleji’i bitirdi. Cambridge’de İktisat ve Tarih Fakültelerini bitirdi. 35 yaşında profesör oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesinde çalıştı. İngilizce, Arapça ve Urduca olmak üzere Türk dış politikası alanında 14 kitabı olan ÖKE’nin ayrıca üç de romanı bulunuyor. Birleşmiş Milletler (1979) ve TRT’de (1983-89) danışmanlık görevinde bulunun Öke, gazetemizde de bir süre köşe yazarlığı yaptı.