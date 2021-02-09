MSB gıda yardımı ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
“Güvenli, huzurlu ve terörden arınmış Suriye’nin teminatı olan çocuklara yardıma devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesi Nustel meskûn mahallindeki çocuklara gıda yardımı yapıldı.”
TSK’dan Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda yardımı
09.02.2021 - 14:02 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde bulunan Nustel mahallesindeki çocuklara gıda yardımı yapıldığını açıkladı.
MSB gıda yardımı ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
Etiketler : tsk,yardım,barış pınarı,
766304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766304.aspx
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