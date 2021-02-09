Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konuları ele alındı. Türkiye-Fransa ikili münasebetlerinin kapsamlı bir şekilde ele alındığı görüşmede, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişki modelinin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi.



Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması için stratejik bir akılla hareket edilmesi ve işbirliği alanlarına odaklanılması gerektiğinin altı çizildi. Görüşmede Göç Anlaşmasının yenilenmesi ve üzerinde çalışılan yeni yol haritası hazırlıklarının hızlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.



Libya'da 24 Aralık 2021 tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda (LSDF) gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Siyasi sürecin başarıyla tamamlanması için meşru aktörlerin desteklenmesi gerektiği belirtildi.



Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, özgür ve adil seçim ortamının temin edilmesi ve İdlib’te muhtemel bir mülteci dalgasının yol açacağı insani dramın önlenmesi gerektiği ifade edildi. Terör örgütlerinin neden olduğu güvenlik tehditlerine karşı işbirliği ve ortak mücadelenin önemine vurgu yapıldı.