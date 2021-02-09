Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hutbenin konusunu eleştiren İmamoğlu, "Boğaziçi’ndeki öğrencilerin dertlerinin, sıkıntılarının anlaşılmaya çalışıldığı bir haftada, gençlere edep ve ahlak dersi verilen bir hutbenin okunmasını manidar buluyorum" dedi.

Diyanet’in siyaset yaptığını iddia eden İBB Başkanı "Bu tür tavsiye veren bir Diyanet'in, şunu da altına eklemesi lazım mesela; ‘Ya niye bizim üniversite okumuş 3 gencimizden 2’si işsiz, niye bizim üniversiteye giden gençlerimizin neredeyse yüzde 70’i, 75'i yurt dışına gitmek için fırsat kolluyor? Ey devletimiz, buna fırsat vermeyin’. Ben, imamın yerinde olsam şöyle dua ederim Yaradan'a: ‘Gençlerimizi ayrıştırmayan, gençlerimize durduk yere ‘terörist’ vesaire gibi tarifler kullanmayan idareciler nasip et gençliğe’” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun gündeme gelme çabasının ürünü olduğu değerlendiren çıkış, tepkiyle karşılandı.

İhtiyarlık gelmeden

Muhterem Müslümanlar!

"Gençlik, insan ömrünün baharıdır. Hayallerin ve fikirlerin yeşerip geliştiği, güç ve heyecanın zirvede olduğu dönemdir. Gençlik iyi değerlendirildiğinde kişiye dünya ve ahiret saadetini kazandıracak, aksi halde pişmanlıkla aldanılan yıllara dönüşecektir. Peygamberimiz (s.a.s) "İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin kıymetini bilin!" uyarısında bulunur. Yine sevgili Peygamberimizin müjdesine göre, Allah’a kulluk bilinciyle yetişen genç, dehşetli kıyamet gününde arşın gölgesi altında korunacaktır.

Sevgili Genç Kardeşim!

Sen, şimdi hayatının en kıymetli anındasın. Aziz milletimizin ve insanlığın umudusun. Zira sen, Hazreti İbrahim’in tevhid mücadelesini, Hazreti İsmail’in teslimiyetini, Hazreti Yusuf’un onurunu, Ashâb-ı Kehf’in samimiyetini ve Hazreti Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) hak davasını kuşandığı çağdasın. Hazreti Asiye’nin imanını, Hazreti Meryem’in ahlâkını, Hazreti Hatice’nin cesaretini, Hazreti Âişe’nin ilim aşkını gönlüne nakşedecek yaştasın.

Genç Kardeşim!

Sen, bu topraklarda imanından aldığın güç ve vatanına olan sevdan ile yürüdüğünde, Malazgirt’te Anadolu’nun kapılarını İslam’a açtın. İstanbul’u fethedip Resûl-i Ekrem’in muştusuna nail oldun. Çanakkale’yi geçilmez kılıp İstiklal mücadelesinde yedi düvele karşı koydun. 15 Temmuz’da devletimizin bekası ve milletimizin selameti için canından cananından geçtin ama vatanını hainlere teslim etmedin.

Aziz Müminler!

Gençlerimiz, geleceğimizdir, umudumuzdur. Bizi güçlü kılan en büyük imkân ve zenginliğimizdir. Her bir gencimiz bizim için ayrı bir değerdir; ilgiyi, iyiliği, desteği ve sevgiyi hak etmektedir. Onların insanlığa faydalı, millî ve manevî değerlerine bağlı, bilinçli ve ideal sahibi fertler olarak yetişmeleri için hep birlikte gayret gösterelim.

Hutbemi imanları ve erdemli duruşlarıyla Kur’an-ı Kerim’de örnek gösterilen Ashâb-ı Kehf hakkındaki şu ayet-i kerimeyle bitiriyorum: “Şüphesiz onlar, Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık!"