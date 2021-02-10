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İçişleri Bakanlığı: Eren-9 Kazan-Han Yaylası operasyonu başlatıldı
10.02.2021 - 09:49 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (jöh), polis özel harekat (pöh), güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor
Etiketler : Eren-9 Kazan-Han Yaylası,operasyon,içişleri bakanlığı,
766480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766480.aspx
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