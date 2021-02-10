Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, "İnsanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kasteden hiç kimse millet nezdinde itibar bulmaz, bulamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık köhne siyaset tarzının işi daha zor. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor."

AYRINTILAR GELİYOR...