Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Meclisi Şubat ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.



İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda 80 gündem maddesi görüşüldü.



İBB Başkanı İmamoğlu tarafından Meclise iade edilen ve dördüncü kez meclis gündemine gelen çeşitli ilçelerdeki belediyeye ait sosyal konutların, tahsis, kiralama, tahsisen satışı için belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili madde mecliste tartışıldı.



Gündem maddesi üzerine söz alan Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, konutların AK Parti döneminde yapıldığını bildirdi.



Konutların kimlere, hangi şartlarda tahsis edileceğine ait belgelerin hazırlanarak komisyona gönderilmesi gerektiğini belirten Kaynar, şöyle konuştu:

"Israrla 'Siz yetkiyi bize devredin, biz gerekeni yaparız' diyorlar. Yani belediye meclisi kendisine ait olan bir yetkiyi hiçbir şart öne sürmeden ve hiçbir içerik bilgisi olmadan nasıl devretsin ve niye devretsin? Bir kere hukukta temel bir kural vardır, Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda onlarca kararı var. Bir kurul kendisine ait olmayan bir yetkiyi devretmesi için mutlaka sınır, süre şart koyması gerekir. Yoksa istenen şey şu, 'belediye meclisini kapatalım, yetkilerini de alalım, biz işimize bakalım.' Böyle bir şey olmaz. Bu konutlar gecekondu tasfiyesi için yapılmış olan konutlar. Bu konutların hangi kişilere devredileceği aslında kanunda şartları belli. Ancak bu şartları taşıyan kişiler olup olmadığını belediye meclisinin denetlemesi gerekir.”

Belediye yönetiminin teklifi ısrarla meclise göndermeye devam ettiğini ifade eden Kaynar, tahsislerin ısrarla verilmediğini ve bunun da hassasiyeti artırdığını kaydetti.



Teklifin, demokrasi ve hukukla da bağdaşmadığını öne süren Kaynar, şunları aktardı:

"Diyoruz ki, 'Kime vereceksin, listesini ver', 'listesini vermem'. 'Hangi şartlarda vereceksiniz, şartlarını bildirin', 'Şartlarını bildirmem' deniliyor. O zaman bizim aklımıza pazartesi günü Tevfik başkanın (Göksu) ifade ettiği ve kamuoyuna da yansıyan yüzde 35'lik, yüzde 15'lik, yüzde 25'lik paylaşım oranları geliyor. Siz bir tane konut yapın da onu siz kime vereceksiniz getirin ona verelim. Bunların hepsini oradaki gecekondu tasfiyeleri için biz yaptık. Hak sahiplerinin kim olduğunun listesini getirin yine verelim. Tıpkı 56 numaralı raporda yetki verdiğimiz gibi. Bu konutların kime tahsis edeceksiniz ki meclisten bunun bilgilerini saklıyorsunuz. Dosyayı usulüne uygun şekilde teklif edin onay verelim."



"Kanun ve yönetmelik sosyal konutların kime verileceğini net bir biçimde tarif etmiştir"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise belediye meclisinin denetim yetkisi olduğunu ve bunun kanunda yer aldığını belirterek, “Soru önergesi verirsiniz, kanunda belirlenen kriterlere uygun olarak verilip verilmediği konusunda cevabını alırsınız. Zaten kanun ve yönetmelik sosyal konutların kime verileceğini net bir biçimde tarif etmiştir." dedi.



Balyalı, Kaynar'ın sözlerine de cevap vererek AK Parti döneminde birçok sosyal konutla ilgili usulsüz tahsis yapıldığını öne sürdü.



50 numaralı rapor, ısrar kararı olarak oy çokluğu ile meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlandığından komisyondan geldiği gibi ısrar kararı olarak kabul edildi.